Rogo del trasformatore alla centrale “ex E-On” oggi EP Produzione: nessun inquinamento

Livorno Feraris (VC) – Non sono state rilevate quantità significative di inquinanti nell’aria attorno alla centrale termoelettrica Ep Produzione di Livorno Ferraris (ex E-On), dove ieri verso la mezza si è sviluppato un incendio che ha interessato un trasformatore collocato all’esterno dell’impianto, provocando una densa colonna di fumo stata vista a diversi chilometri di distanza. Sul posto i Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno avuto ragione delle fiamme e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause dell’incidente.