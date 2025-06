Lupo Cecoslovacco azzanna la padrona che finisce all’ospedale

Genova – Per cause in corso di accertamento stamane a Struppa, in Val Bisagno, una donna di 75 anni è stata aggredita e gettata a terra dal proprio cane, un Lupo Cecoslovacco che, mentre l’anziana padrona era caduta a terra il cane ha infierito su di lei mordendola alla testa. I vicini hanno dato l’allarme e sul si sono portati immediatamente i Vigili del Fuoco una squadra del 119 e i Carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Martino di Genova, ricoverata poi in rianimazione.