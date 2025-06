Processo Pfas a Vicenza (lo stesso Pfas di Spinetta Marengo): 141 anni di carcere

Vicenza – Chi inquina paga, ma non succede qui da noi dove la ex-Solvay continua a inquinare la più grande falda acquifera del Piemonte col Pfas che scarica e non paga nessuno ad eccezione dei morti. Succede in Veneto a Vicenza dove ieri la Corte d’Assise ha comminato ben 141 ani di carcere a carico degli inquinatori con pene che vanno dai 2 anni e 8 mesi fino a 17 anni e mezzo, undici tra manager e tecnici della ex Miteni di Trissino per l’inquinamento causato dai Pfas. La Corte ha complessivamente inflitto pene per 141 anni contro i 121 anni e mezzo richiesti dai due pubblici ministeri Blattner e Fietta. Ma il nostro Cirio (made in Fernandel), purtroppo, non è Zaia… Chi ha orecchie per intendere intenda. E intanto la gente di qui continua a morire intossicata dal Pfas della ex-Solvay. E non paga mai nessuno, vero assessore Riboldi?