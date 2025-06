Uccide la moglie a coltellate poi si annega nel lago

Ribalta (TO) – Nel corso di una lite fra coniugi il marito ha afferrato un coltello e ha ucciso la moglie Assunta (Susy) Carbone, 54 anni, ambulante di pasta fresca nei mercati. Il marito, Alessandro Raneri, 55 anni, elettricista per una ditta di antifurti di Torino, l’ha uccisa dopo un litigio nel loro appartamento di via XXV Aprile 23, e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana. Stavano insieme da cinque anni. A dare l’allarme erano stati alcuni testimoni che lo avevano visto tuffarsi in acqua. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Raneri era da qualche tempo in cura per una forma di depressione. Era rimasto disoccupato per un certo periodo per cui sarebbero sorti problemi personali. I Carabinieri in mattinata avevano cercato di contattare i familiari di Raneri, dopo averlo identificato, hanno trovato il fratello che con un’amica di Susy aveva più volte provato a contattare la donna, non riuscendo a trovarla. I due erano così andati a casa della coppia, aprendo la porta con un doppione di chiavi in possesso della famiglia, trovando la donna riversa a terra.

Susy Carbone aveva perso il fratello Pietro lo scorso anno per un male incurabile. Lui era consigliere comunale di Rivalta, conosciuto per le sue battaglie in favore dei disabili, costretto anche lui sulla sedia a rotelle a causa di un incidente stradale in gioventù. Sul luogo ieri i Carabinieri di Orbassano e Moncalieri e la magistrata Elisa Pazé della procura di Torino.