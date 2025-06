Dà fuori di testa al supermercato e finisce col Tso all’ospedale

Serravalle Scrivia (AL) – Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 47 anni, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri giunti sul posto, ha dato in escandescenze in un supermercato in via Martiri della Benedicta aggredendo alcuni dipendenti e preso a calci gli scaffali del negozio, in quel momento affollato di clienti, per cui sì è reso necessario – oltre all’intervento degli Uomini della Benemerita – anche di una pattuglia della Polizia Municipale. Sul posto anche una squadra del 118 che ha preso in carico l’uomo per ricoverarlo in Tso all’ospedale di Novi.