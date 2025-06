Campiglia Cervo (BI) – Per cause in corso di accertamento finisce nel dirupo con la sua auto che prende fuoco, ma riesce a salvarsi e dare l’allarme. È accaduto la scorsa notte a Campiglia Cervo (Biella), dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme divampate dalla Fiat Punto. Sul posto anche i Carabinieri.