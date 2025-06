Accoltellamento davanti al supermercato

Alessandria – Un uomo a terra, rantolante, con una profonda ferita di coltello all’addome. Questa la scena che si presentava oggi pomeriggio nel piazzale assolato del supermercato Basko all’Alessandria Retail Park. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, una pattuglia delle Volanti che ha effettuato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica degli eventi. Pare che la vittima sia stata avvicinata da un uomo appena fuori l’esercizio commerciale. Non è chiaro se i due si conoscessero o, più probabilmente, se si sia trattato di un alterco scoppiato all’improvviso e culminato con l’estrazione di un coltello da parte dell’aggressore, che ha poi colpito un terzo uomo giunto in soccorso dell’aggredito, riportando una ferita alla mano. La persona ferita è stata soccorsa e le sue condizioni non sarebbero gravi. Per l’aggressore sono scattate le manette.