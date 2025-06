Esce di strada con la moto e perde la vita

Arignano (TO) – Per cause in corso di accertamento Marco Torta, 24 anni di Favari una frazione di Poirino, infermiere della Croce Rossa di Carmagnola ha perso la vita stanotte verso le tre in seguito a un grave incidente avvenuto ad Arignano sulla strada provinciale che porta a Riva presso Chieri. Marco Torta, era alla guida della sua Ducati appena acquistata, quando ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada poco dopo una rotonda, finendo la corsa in un campo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Un automobilista arrivato poco dopo ha dato l’allarme: sul posto i Vigilli del Fuoco, l’elisoccorsso, una squadra del 118 e i Carabinieri. L’elisoccorso ha trasportato il giovane al Cto dove è arrivato vivo, ma purtroppo è deceduto poco dopo per le ferite riportate nella caduta. Torta lavorava alla Croce Rossa di Carmagnola, dove la madre fa la volontaria.