Formula 1 Gp d’Austria – Norris domina il Gp d’Austria, terzo Leclerc

Spielberg (Austria) – Doppietta McLaren nel GP d’Austria della Formula 1 2025 con Lando Norris che ha preceduto alla bandiera a scacchi il compagno di squadra e attuale leader del Mondiale Oscar Piastri che, dopo aver preso la posizione al via su Leclerc, ha provato inizialmente ad impensierirlo senza successo. Un’ulteriore prova di forza della scuderia britannica andata in scena proprio sulla pista di casa della rivale Red Bull che invece ha vissuto una delle giornate più nere della sua storia recente. A brillare in terra austriaca è anche la Ferrari che torna sul podio grazie ad una solida prova di Charles Leclerc che nella seconda parte di gara ha tenuto il passo delle McLaren e tenuto a distanza il compagno di squadra Lewis Hamilton che, fatta eccezione per il duello iniziale con George Russell, ha veleggiato sempre in quarta posizione confermando che la scuderia di Maranello, dopo gli ultimi aggiornamenti introdotti sulla SF-25, sembra essere tornata la seconda forza in griglia.

L’ordine d’arrivo del GP d’Austria della Formula 1, 2025

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams)

Classifica Piloti

Oscar PIASTRI (McLaren) – 216 punti Lando Norris (McLaren) – 201 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 155 punti George RUSSELL (Mercedes) – 146 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 119 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 91 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 63 punti Alexander ALBON (Williams) – 42 punti Esteban OCON (Haas) – 23 punti Nico HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber) – 22 punti Isack HADJAR (Racing Bulls) – 21 punti Lance STROLL (Aston Martin) – 14 punti Fernando ALONSO (Aston Martin) – 14 punti Carlos Sainz (Williams) – 13 punti Liam LAWSON (Racing Bulls) – 12 punti Pierre GASLY (Alpine) – 11 punti Yuki TSUNODA (Red Bull) – 10 punti Oliver BEARMAN (Haas) – 6 punti Gabriel BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber) – 4 punti Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Classifica costruttori

McLaren – 417 punti Ferrari – 210 punti Mercedes – 209 punti Red Bull – 162 punti Williams – 55 punti Racing Bulls – 36 punti Haas – 29 punti Aston Martin – 28 punti Stake F1 Team Kick Sauber – 26 punti Alpine – 11 punti

