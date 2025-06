Donna di circa 40 anni trovata cadavere dentro un’auto parcheggiata

Milano – Ieri sera verso le nove la Polizia è intervenuta con una pattuglia in Via Valtellina all’altezza del civico 2 (zona Scalo Farini) in seguito a una segnalazione di un passante che ha notato una donna dell’età apparente di circa 40 anni, morta dentro un’auto. Sul posto anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma per lei non c’era più nulla da fare. Sul momento non è stato possibile identificarla perché non aveva i documenti. Potrebbe essere una senzatetto che dormiva abitualmente in auto. Gli accertamenti sono proseguiti per tutta la nottata senza arrivare, al momento, all’identificazione. In mattinata, la questura riferisce che “non sono stati trovati segni di violenza” sul corpo della donna, la cui salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre il veicolo è stato sequestrato.