Ventimiglia (IM) – Nel primo pomeriggio verso le due un operaio di circa 30 anni è precipitato, per cause ancora in fase di accertamento, da un ponteggio di un cantiere piazzato sulla passeggiata Marconi. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. I sanitari hanno soccorso l’uomo e richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per un trasporto d’urgenza in pronto soccorso.