Precipita da un sentiero di montagna e muore

Aosta – Nel primo pomeriggio di ieri una donna di 58 anni, appassionata alpinista, nonché membro dell’associazione “Viola” nata per sostenere le donne colpite da tumore al seno, ha perso la vita precipitando dal sentiero che porta alla cima del Grand Tournalin, a 3.300 metri di quota. Mancava poco al raggiungimento della meta quando, per cause in corso di accertamento, la donna è scivolata nel punto più esposto del sentiero ed è precipitata per circa 150 metri. Quando le guide del Soccorso Alpino Valdostano e il medico sono arrivati non hanno potuto fare nulla. La donna era già morta. Le operazioni di recupero del corpo non sono state semplici a causa delle scariche di sassi che non permettevano ai soccorritori di poter operare in sicurezza. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente fatta dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia La comitiva di amici era partita ieri mattina alle 8, da Cheneil, a Valtournenche, per una gita domenicale in montagna. E avrebbero dovuto raggiungere la punta Sud del Grand Tournalin. All’incidente oltre alla coppia di amici della vittima hanno assistito altri escursionisti, il sentiero era molto frequentato.