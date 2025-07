Calcio Mondiale per Club (ottavi di finale) – Inter eliminata

Charlotte (USA) (Inter – Fluminense 0-2) – Il Mondiale per Club dell’Inter si chiude, a sorpresa, agli ottavi di finale. La squadra di Chivu, protagonista di una prova a dir poco insufficiente, è stata sconfitta per 2-0 dal Fluminense. I Nerazzurri, sotto dopo appena tre minuti, si sono accesi soltanto nel finale con la doppia chance capitata Lautaro Martinez: respinta da Fabio la prima, sul palo la seconda. Troppo tardi per progettare sogni di rimonta prima del raddoppio brasiliano a tempo scaduto: dopo il triplice fischio cala il sipario sull’avventura in terra statunitense. Avvio da incubo per l’Inter che dopo appena tre minuti va sotto: Gustavo innesca Aria sulla corsia di destra, il cui cross viene deviato da Bastoni che, involontariamente, taglia fuori Darmian e favorisce l’inserimento vincente di Cano che, da due passi, insacca di testa il pallone dello 0-1.Ma nel momento migliore dei nerazzurri, il Fluminense chiude i giochi e a tempo scaduto trova lo 0-2 con Hercules e si assicura un posto tra le prime otto del Mondiale per Club, in attesa di conoscere chi tra Manchester City e Al-Hilal sarà il prossimo avversario lungo il cammino.

Inter – Fluminense 0-2

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni (71′ Carlos Augusto); Dumfries (53′ Luis Henrique), Barella, Asllani (53′ Sucic), Mkhitaryan (53′ Carboni), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram (66′ S. Esposito). All.: Chivu.

Fluminense (3-5-2): Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal (81′ Thiago Santos), Martinelli (61′ Hercules), Nonato (61′ Vinicius Lima), Renê; Arias, Cano (66′ Everaldo). All.: Renato Gaucho.

Gol: 3′ Cano, 93′ Hercules.

Arbitro: Cisneros (El Salvador).

Ammoniti: Asllani (I), Cano (F), Freytes (F), René (F), Renato Gaucho (F), Thiago Santos (F).

