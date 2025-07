La Generali “torna a posto” e le torri anche, pericolo rientrato in Piazza Tre Torri

Milano – Piazza Tre Torri, interdetta da ieri per il cedimento dell’insegna “Generali” in cima alla Torre Hadid, sta lentamente tornando alla normalità. Riaperta la fermata della metropolitana. “Entro sera la piazza e il grattacielo dovrebbero tornare accessibili” ha detto Calogero Turturici, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Milano al termine di un sopralluogo. Atm ha riaperto la fermata Tre Torri, mentre la piazza e la torre saranno di nuovo accessibili entro sera appena terminate le opere provvisorie. Non solo quelle di emergenza sulla parte ceduta, ma anche di consolidamento sulla parte restata in piedi.