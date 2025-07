Wimbledon Londra Tennis – Sinner in souplesse batte Nardi

Wimbledon – Jannik Sinner, il numero uno del ranking Atp, vince senza problemi al debutto a Wimbledon 2025, nel derby tutto azzurro contro Luca Nardi (numero 94 della classifica). Jannik parte senza forzare ed esce alla distanza, chiudendo la pratica con un 6-4 6-3 6-0 in in un’ora e 48 minuti di gioco. Un match in cui Sinner ha fatto la differenza soprattutto con la prima di servizio, quasi infallibile a cominciare dal secondo set: ora affronterà al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp.Nel primo set Sinner si deve togliersi la ruggine e gioca controllato con qualche incertezza di troppo che Nardi sfrutta per stare in partita, infatti che il break decisivo arriva al 10° gioco per 6-4. Da quel momento il numero 1 del mondo alza l’intensità del suo gioco (0 palle break concesse, un solo turno ai vantaggi), Nardi lotta ma ogni turno di battuta è una battaglia e la partita va in discesa per il numero 1 del mondo che si porta così 15-0 nei derby. Sinner che conosce già il suo avversario al 2° turno ovvero l’australiano numero 93 al mondo Aleksandar Vukic.