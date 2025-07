Botte da orbi in Piazza Genova tra un uomo e la sua fidanzata che è finita all’ospedale

Alessandria – Per motivi in corso di accertamento oggi pomeriggio verso le tre e mezza è scoppiata una rissa davanti al Bar Le Coccole di Piazza Matteotti 2 (Piazza Genova) tra un uomo di circa 40 anni e la sua fidanzata che è stata riempita di botte. Immediato il soccorso di qualche avventore del bar e l’intervento di ben tre Pantere della Questura oltre a due ambulanze del 118. L’uomo, evidentemente ubriaco e forse anche sotto l’effetto di stupefacenti, è stato subito fermato dagli agenti che l’hanno ammanettato e ricoverato col Tso, prima di essere sottoposto ad accertamenti, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la donna è finita al pronto soccorso in codice rosso accompagnata dagli agenti e, ovviamente, dal personale del 118. Feriti anche gli avventori del locale che sono stati ricoverati all’ospedale in codice verde.