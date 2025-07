Camillo Cascino sarà alla testa dell’Asti per la stagione 2025-2026

Asti – L’A.S.D. Asti ha annunciato che Camillo Cascino sarà la nuova Guida Tecnica della prima squadra per la stagione 2025-2026. Allenatore professionista, in arrivo dal Torino F.C., nel quale ha ricoperto il ruolo di Vice Allenatore della formazione U20, porta all’A.S.D. Asti le sue competenze e la sua visione calcistica, fondata soprattutto sulla valorizzazione dei giovani. Mister Cascino si avvalorerà nella conduzione tecnica di Paolo Tenconi, Vice Allenatore e Match Analyst, con esperienze decennali nel calcio professionistico; di Valentino Vecchio, Preparatore Atletico professionista e Collaboratore Tecnico, con esperienze nazionali ed estere tra i professionisti, e di Maurizio Brancaccio, Preparatore dei Portieri, già da due anni nella società biancorossa. Completano l’organigramma il Direttore Sportivo Antonio Isoldi e il Team Manager Ivo Anselmo. Giovedì 3 luglio, alle ore 19.00, presso gli uffici Brumar di Via Colombo 6, ad Asti, si terrà la Conferenza Stampa di Presentazione per giornalisti e fotografi.