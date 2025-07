Conclusi i lavori sui ponti della tangenziale

Asti – Conclusi come da programma i lavori di sostituzione del ponte al km 1 della tangenziale di Asti – statale 231 “di Santa Vittoria” in direzione Asti. Con questa ultima fase di lavoro, effettuato dall’Anas (società del Gruppo FS Italiane), la tangenziale è tornata regolarmente percorribile senza limitazioni in entrambe le direzioni. Gli interventi eseguiti si inseriscono nel progetto di sostituzione di due viadotti – uno sulla carreggiata in direzione Alba e l’altro in direzione Asti – tramite nuovi impalcati in acciaio corten costituiti da due campate e lunghi complessivamente 66 metri ciascuno. L’investimento per l’esecuzione dei lavori, completati in linea con il cronoprogramma iniziale, ammonta a circa 6 milioni di euro.