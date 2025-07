Dà 20 coltellate al padre che non muore, la madre lo fa arrestare

Barona (MI) – Mentre il padre era a letto, dopo mezzanotte, è andato in camera e lo ha accoltellato almeno 20 volte con un coltello da cucina. La madre ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha fatto venire i poliziotti, che hanno arrestato il ragazzo. Su posto anche i sanitari. Il dramma si è consumato in un alloggio sito in via Cascina Bianca, zona Barona, a Milano. Protagonista un ragazzo di 29 anni con problemi psichiatrici pregressi, in cura a un Cps. Non si conoscono le ragioni che lo abbiano portato a scagliarsi con tale violenza sul padre che ha 72 anni e non si trova al momento in pericolo di vita. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova tuttora, con ferite al volto e non solo. Il feritore è stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida. Risponde di tentato omicidio.