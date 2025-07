Ovada (AL) – Aumentano i timori per il futuro della casa di riposo di Ovada, affidata lo scorso anno dall’ormai ex commissaria Ivana Nervi alla cooperativa Proges per 67 anni, un tempo lunghissimo dettato proprio dai debiti dell’Ipab. Nella casa di riposo sarebbero occupati appena 30 posti letto su 80. È stato nominato un liquidatore, ma questo non significa niente, almeno fino a quando sarà riunita la commissione di gestione della struttura stessa.