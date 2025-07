Motori F1 – Doppietta McLaren al GP Gran Bretagna

Silverstone – Norris vince il GP Gran Bretagna di Formula 1 2025, doppietta McLaren con Piastri frenato da una penalità, storico podio di Hulkenberg che sotto la pioggia compie una rimonta epica precedendo alla bandiera a scacchi la Ferrari di Lewis Hamilton. Gara da dimenticare per Charles Leclerc, e le Mercedes di Russell e Antonelli che hanno pagato l’azzardo iniziale di montare gomme da asciutto su una pista ancora bagnata. Disastro anche per Verstappen che dopo una gara di vertice ha compromesso tutto con un testacoda al momento della ripartenza dopo una delle tante entrate in pista della Safety Car.

Ordine d’arrivo

Norris Piastri +6.812 Hulkenberg +34.742 Hamilton +39.812 Verstappen +56.781 Gasly +59.857 Stroll +60.603 Albon +64.135 Alonso +65.858 Russell +70.674

Classifica Piloti

Oscar Piastri (McLaren) 234 punti Lando Norris (McLaren) 226 Max Verstappen (Red Bull) 165 George Russell (Mercedes) 147 Charles Leclerc (Ferrari) 119 Lewis Hamilton (Ferrari) 103 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63 Alexander Albon (Williams) 46 Nico Hulkenberg (Sauber) 37 Esteban Ocon (Haas) 23

Classfica costruttori