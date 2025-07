Sei piccoli d’anatra in mezzo alla A6 salvati da Polstrada: sono stati affidati a un Cras

Mondovì (CN) – Durante un servizio di vigilanza sull’autostrada Torino-Savona, nella mattina del 5 luglio, due agenti Polstrada di pattuglia sulla A6 avevano notato rallentamenti del traffico, causati dalla presenza di un trenino di sei piccoli con in testa la mamma anatra. Gli animali vagavano disorientati al centro della carreggiata. La patuglia ha avvistato i piumati e provveduto a rallentare il traffico, per evitare sia l’investimento degli animali che eventuali manovre brusche dei conducenti. Una volta avvicinati, mamma anatra ha preso il volo, mentre i piccoli sono stati fatti salire in auto, sotto gli occhi meravigliati degli utenti, che si complimentavano con gli agenti per il salvataggio. I pulcini di Germano Reale, in buone condizioni di salute, sono stati affidati al Centro di recupero animali selvatici di Cadibona (Savona).