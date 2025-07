Blitz antidroga dei Carabinieri

Alessandria – I Carabinieri di pattuglia hanno arrestato due spacciatori e sequestrata droga (cocaina) per un valore di circa 25.000 euro. I fatti si sono svolti ieri sera verso e nove in un parcheggio del Quartiere Cristo dove stava avvenendo uno scambio di Bamba per cui sono stati sequestrati due etti e mezzo di cocaina e arrestati due giovani. Il valore dello stupefacente sarebbe di oltre 25.000 euro. L’operazione è scattata quando gli uomini di pattuglia hanno notato lo scambio di merce sospetto e sono immediatamente intervenuti.