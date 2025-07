Alessandria – Lunedì sera verso le sette un detenuto italiano ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria lanciandogli contro un secchio di acqua bollente e colpendolo alle gambe. Ieri mattina l’agente è stato operato per poi essere dimesso ieri mattina. Secondo quanto riportato dall’Osapp, il detenuto avrebbe reagito in modo violento poiché sosteneva – senza alcun fondamento – di dover essere scarcerato per fine pena.