Sull’emendamento diesel Euro 5 la Regione Piemonte ringrazia il Governo

Torino – La Regione Piemonte ha accolto con soddisfazione l’approvazione in Commissione Ambiente alla Camera dell’emendamento sui diesel Euro 5, che sposta il blocco al 1° ottobre 2026 prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane delle città con oltre 100.000 abitanti. Il presidente Alberto Cirio ha puntualizzato che “va in una direzione che, come presidenti di Regione, condividiamo e sosteniamo da tempo. Ringraziamo pertanto il Governo e il Parlamento del prezioso lavoro che stanno portando avanti. È una buona notizia che punta a tutelare l’ambiente, garantendo analoghi effetti sulla qualità dell’aria, senza bloccare le auto e senza penalizzare famiglie e imprese”.