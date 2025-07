Distrutto nella notte dalle fiamme il Bar Bacaro davanti alla stazione di Tortona

Tortona (AL) – Stanotte verso le 4:30, per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno distrutto il Bacaro Billis, il locale all’aperto di fronte alla stazione di Tortona in via Piave, cuore della movida cittadina. L’incendio è divampato in piena notte e nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona e dell’autobotte di Alessandria l’incendio ha divorato la struttura. I Pompieri hanno avuto ragione delle fiamme verso le sei e del bar è rimasto un mucchio di cenere. I titolati si sono subito attivati per realizzare un’altra struttura analoga entro breve tempo.