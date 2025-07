Donna muore travolta da un treno in stazione

Vittuone (MI) – Stamane alle 9:40 una donna di 54 anni è morta sotto un treno nella stazione di Vittuone, nell’hinterland milanese. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Altre due persone sono state trasportate in ospedale in stato di choc. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polfer e sul posto sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso (Milano), i Vigili del fuoco di Milano e il 118, che ha trasportato le due persone, un trentenne e una quarantenne, all’ospedale di Magenta (Milano). A travolgere la donna è stato un Interregionale Veloce di Trenitalia proveniente da Torino Porta Nuova e diretto a Milano Centrale.