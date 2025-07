Loro Piana: giacche che costavano 100 euro rivendute a 3.000

Milano – Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società Loro Piana, che ha come presidente del consiglio d’amministrazione Antoine Arnault in rappresentanza del gruppo Lvmh. Il provvedimento dei giudici della sezione misure di prevenzione riguarda una indagine del pm Paolo Storari che ha appurato come Loro Piana abbia affidato la produzione di capi di abbigliamento, tra cui giacche, all’esterno e che la loro realizzazione sarebbe avvenuta in contesti lavorativi di “sfruttamento del lavoro”.

Secondo i pm, le giacche in cashmere con marchio Loro Piana sarebbero state realizzate in laboratori cinesi al costo unitario di un centinaio di euro e rivendute a prezzi tra mille e 3.000 euro. Mappando un pezzo della produzione, è stato scoperto che il capo era stato appaltato alla società Evergreen: Loro Piana sarebbe stata consapevole, attraverso un audit interno, che questa società disponeva di appena 7 operaie e quasi nessun macchinario; a sua volta aveva appaltato la produzione a Sor-Man, che per l’effettiva produzione dei capi si serviva della Clover Moda di Baranzate e della Day Meiyng di Senago, di proprietà di imprenditori di origine cinese.

In queste aziende, secondo i pm, venivano omessi i costi relativi alla sicurezza, vi si trovavano “situazioni abitative degradanti” e i consumi energetici dimostrerebbero che “il lavoro era svolto per tutto il giorno, indistintamente”, compresi sabati, domeniche e giorni festivi, con “retribuzione sotto soglia rispetto ai minimi tabellari”.