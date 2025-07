L’ipocrisia di certi pacifisti

di Giusto Buroni – Ogni guerra causa vittime appartenenti a varie categorie: combattenti sul campo e riservisti, resistenti (partigiani) armati e disarmati, “civili” coscienti dei motivi e degli sviluppi del conflitto, civili dei Paesi belligeranti che hanno la fortuna di potersi disinteressare del conflitto, ecc. Non trascurabili sono le spie, i contrabbandieri e i mafiosi, operanti ovunque e, quando si presenti l’occasione, intenti ad accorciare la durata della convivenza pacifica e delle vite. Le vittime non sono solo i morti, ma anche i feriti, nel corpo o nella psiche, che nelle guerre recenti si contano a volte a migliaia al giorno, tanto che qualunque guerra non può passare senza conseguenze per nessuno. Nonostante questa abbondanza di “materiale” fornito a: soccorritori di professione (medici e paramedici inclusi), comunicatori (su carta stampata, Web o TV), opinionisti, sociologi, storici, cantori di gesta eroiche, soggettisti di film horror, commercianti, onoranze funebri, c’è sempre chi non si accontenta ed escogita trovate terroristiche (camuffate da “dimostrazioni pacifiste” o “professioni di solidarietà”) più o meno sanguinarie e comunque sempre socialmente scioccanti e stressanti, con effetti deleteri a tutti i livelli, anche i più inaspettati. Fornisco qui alcuni esempi “curiosi” (perché tollerati, fomentati e protetti da insospettabili “istituzioni”) nella speranza di far riflettere soprattutto sulla necessità di frenare la diffusione e la crescita di odio ingiustificato e indiscriminato, che mette a rischio le fasce più deboli della popolazione civile: vecchi e bambini, donne e disabili diventano bersaglio del terrorismo fanatico (che usa per esempio auto lanciate contro cortei (di dimostranti) o contro famiglie a passeggio); ma anche per sventare atti di vandalismo che potrebbero avere imprevedibili tragiche conseguenze. La lotta al terrorismo “vandalico” viene interpretata sempre più spesso dai “benpensanti” (terroristi mancati, per vigliaccheria o mancanza del minimo di doti fisiche) come ostacolo alla libertà di pensiero e di espressione, in nome della quale invece secondo loro proprio tutto è permesso (e subito perdonato), a partire dalla verniciatura dei monumenti fino al massacro di innocenti ciclisti professionisti.

Nel seguito riporto alcuni episodi salienti, relativi alle guerre in corso, che mi hanno colpito come atti di terrorismo compiuti su cittadini incolpevoli, e spesso “fragili”, col favore di autorità costituite