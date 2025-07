Sette pazienti accusano il loro medico per violenza sessuale: rinviato a giudizio

Torino – La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per il dottor Silvio Viale (nella foto), consigliere comunale dei Radicali +Europa. Viale, ginecologo di 68 anni, è indagato dal 2023 dopo che sette sue pazienti (tra i 20 e i 25 anni) lo avevano denunciato per violenza sessuale. Le ragazze hanno hanno anche ricordato di aver subìto un linguaggio offensivo da parte di Viale, che avrebbe scattato anche delle foto alle loro parti intime. A incidere fu soprattutto il fatto che non avesse uno spazio dietro cui potersi cambiare: la pazienti di spogliavano in mezzo alla stanza dove sarebbero state. L’anno scorso era scattato il sequestro di cartelle cliniche, documenti, computer e cellulari nello studio privato del medico, in via Berthollet, e in quello dell’ospedale Sant’Anna.

Foto: Associazione Luca Coscioni