Giovane di 26 anni trovato impiccato al balcone del suo alloggio

Pavia – Ieri sera verso le dieci un giovane di 26 anni è stato trovato senza vita impiccato al un balcone del suo alloggio in Via della Rocchetta. Sul posto i Vigili del Fuoco, due pattuglie della Polizia, un’ambulanza del 118, ma per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le circostanze della tragedia sono al vaglio della Polizia, che ha avviato accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto.