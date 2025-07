Muore nel campo di famiglia mentre scarica dal trattore delle rotoballe

Rosignano Monferrato (AL) – Ieri sera verso le nove un imprenditore agricolo di 43 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro mentre lavorava nei propri campi Cascina Noceto. Pare che mentre stava scaricando due rotoballe da un rimorchio nel terreno tra Strada Noceto e la SP42, per cause in corso di accertamento, una è scivolata fuori dalla forca e gli è precipitata addosso. Sul posto i Vigili del Fuoco, Carabinieri, l’Ambulanza del 118 e i tecnici dello Spresal, ma per l’imprenditore agricolo non c’era più niente darafe. Lascia la moglie e tre figli piccoli.