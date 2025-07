Operaio schiacciato da due carrelli carichi di mattoni

Ottiglio Monferrato (AL) – È stato soccorso subito sul posto dai colleghi, poi soccorso dal 118, rianimato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso, l’uomo di 61 anni trovato stamane alla Fornace Calandra di Ottiglio da un collega privo di sensi, schiacciato per cause in corso di accertamento all’altezza del bacino da due carrelli contenenti mattoni, in un’azienda della zona. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Ottiglio che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente sul lavoro.