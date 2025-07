Votata la legge per l’applicazione dell’Intramoenia nelle aziende sanitarie piemontesi

Torino – Il Consiglio Regionale ha approvato ieri a maggioranza la legge che avrà la funzione di regolamento tipo della libera professione intramoenia, cui i regolamenti delle singole aziende sanitarie dovranno uniformarsi. La normativa delega il Consiglio la potestà di emanare un regolamento quadro che ne disciplina l’esercizio fissando paletti omogenei per tutto il Piemonte. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio adotterà le linee guida e lo schema di regolamento tipo per lo svolgimento dell’Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) nel sistema sanitario del Piemonte, che permette ai professionisti sanitari di svolgere attività clinica a pagamento al di fuori dell’orario di lavoro, utilizzando le strutture dell’ospedale. I direttori generali delle aziende sanitarie saranno tenuti a rispettare nei singoli regolamenti aziendali, le varie attività di intramoenia pena una decurtazione del 70 per cento della retribuzione di risultato e la possibilità per la Regione di esercitare il potere sostitutivo nei loro confronti, anche con nomina di un commissario ad acta.