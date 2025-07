Arrivano i primi rinforzi dell’Alessandria

Alessandria – I primi colpi di mercato dei Grigi sono stati annunciati dal futuro presidente Antonio Barani: Edoardo Cirio, alessandrino, esterno sinistro del 2001, che ha sempre desiderato tornare ad indossare la maglia Grigia, nell’ultima stagione promosso in D con la Valenzana Mado. Mattia Piana, attaccante, classe 1988, Asti, Acqui e Ovada le sue ultime piazze di una carriera vincente, che non ha mai nascosto l’amore per Alessandria. Cristian Tos, classe 1988, le ultime sei stagioni al Bra con cui ha vinto la D il mese scorso, indossando anche la fascia da capitano. Nella giornata di ieri è stato reso noto dalla società l’acquisto di due ulteriori giocatori: il primo è Diop (nella foto), classe 1992, da Mbackè in Senegal all’Italia: per lui i Grigi rappresentano un sogno. Attaccante moderno, che sa spaziare su tutto il fronte offensivo, tagliando dentro per andare al tiro, ma anche per suggerire palloni a compagni. L’anno scorso ad Asti 14 reti segnate, per lui 86 reti in oltre 220 gare in Serie D. L’altro acquisto è per il gruppo under, ha firmato infatti Matteo Cociobanu (a lato), centrocampista di destra ma considerato elemento molto duttile che sa giocare anche più basso. Classe 2006, di Alba, si è formato alla Juventus per alcune annate. Dal 2020/2021 è passato al settore under dell’Alessandria calcio.