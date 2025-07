Ciclista in corsa cade dalla bici, perde il casco e si schianta contro un cancello: morto

Aosta – Alla prima tappa del Giro della Val D’Aosta, lungo un velocissimo rettilineo in discesa, di quelli che si percorrono mettendosi in posizione per cercare la massima velocità possibile, un corridore è caduto perdendo il casco e schiantandosi contro un cancello: per lui non c’è stato niente da fare. La prima tappa del 61° Giro ciclistico Valle d’Aosta Mont Blanc ieri è finita in tragedia: a poco più di trenta chilometri alla conclusione della frazione è morto Samuele Privitera 20 anni, di Soldano (IM) mentre era in mezzo al gruppo ad inseguire i ciclisti in fuga. La strada è dritta ma non priva di dossi e forse su uno di questi il corridore ha perso la presa sul manubrio, per cui è rovinato a terra perdendo il casco di protezione che volava via mentre Samuele si schiantava contro un cancello. Immediato l’intervento dei soccorritori e il ricovero all’ospedale. Ma per lui non c’è stato niente da fare: è morto nella notte all’Ospedale Parini di Aosta.