I Carabinieri di Bra sequestrano una tonnellata di stupefacenti: undici arresti

Bra (CN) – Verso mezzogiorno gli Uomini della Benemerita di Bra supportati da colleghi di Cuneo e da unità cinofile ed eliportate dell'Elinucleo di Volpiano (TO) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Asti ed hanno tratto in arresto 11 persone di nazionalità albanese, tutte ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di spaccio, produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Altre 7 sono attivamente ricercate in ambito internazionale, attraverso i canali di cooperazione di polizia. Il valore stimato di quanto sequestrato per la vendita al dettaglio è di circa 1,5 milioni di euro. L'indagine denominata "Djali" è iniziata a ottobre e ha permesso di ricostruire, attraverso intercettazioni telefoniche e pedinamenti, l'operatività di tre differenti gruppi criminali, di cui: due dediti allo spaccio al dettaglio di cocaina, in particolare nella zona del braidese, tramite la tecnica del "djali" (che in lingua albanese significa ragazzo), ovvero mediante il reclutamento di giovani uomini albanesi, tra i 20 e 25 anni che, fatti arrivare in Italia con il visto turistico valido per 90 giorni, erano poi impiegati dal sodalizio criminale quali pusher, corrispondendo loro un compenso mensile di circa € 3.000 più il vitto e l'alloggio. Allo scadere dei 90 giorni l'organizzazione rimpatriava i giovani sostituiti da altri connazionali, sempre muniti di visto turistico con un avvicendamento continuo. Tale meccanismo di turn-over, consolidatosi negli anni, facilitava l'impunità dei soggetti che, se non compiutamente identificati, una volta rientrati in patria facevano perdere le loro tracce. Il mercato posto in essere dai due differenti gruppi era capace di far fruttare guadagni giornalieri di oltre mille euro, proventi che venivano poi spediti in Albania tramite corrieri specializzati nel trasporto di persone nella tratta Italia-Albania. Un terzo gruppo si era specializzato nell'attività di coltivazione indoor di "Cannabis Sativa", con piantagioni attive in diverse località del nord Italia e capaci di generare guadagni milionari per di circa € 1.500.000. Gli appartenenti al sodalizio criminale, tutti di nazionalità albanese, erano attivi nel settore da decenni, utilizzando per l'attività illecita tecnologie ed apparecchiature all'avanguardia. Durante l'operazione e le attività di perquisizione presso i rispettivi domicili, sono stati altresì rivenuti g. 800 di cocaina e 15.000 euro in contanti.