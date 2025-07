TIR svolta a sinistra tagliando la strada a un motociclista che si schianta senza scampo contro il semirimorchio

Cameri (NO) – Stamane verso le nove, per cause in corso di accertamento, un motociclista di 26 anni è morto in un incidente con un Tir sulla statale 32 Ticinese a Cameri (Novara.) Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, una pattuglia della Polizia Locale e i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo i primi accertamenti si apprende che il tragico incidente è avvenuto all’altezza del bivio della strada del Ceppo di Cameri: un Tir diretto all’area logistica Glp ha svoltato a sinistra senza accorgersi del motociclista che stava sopraggiungendo verso Bellinzago tagliandogli la strada. La vittima era Fabio Lima, uno degli insegnanti del gruppo teatrale del liceo Antonelli e faceva parte della compagnia “La Ribalta” di Novara.