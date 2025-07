Continua con successo la campagna acquisti dell’Alessandria Calcio

Alessandria – Continua con grande intensità la campagna acquisti dell’Us Alessandria, sempre sotto l’attenta supervisione del futuro presidente Antonio Barani. La prima operazione è un ritorno a casa: dieci anni dopo l’ultima militanza, infatti, torna a vestire grigio Giuseppe Picone (nella foto). Astigiano, classe 1995, Alessandria è nella sua storia, calcistica e umana, fin dalle giovanili e poi il debutto in Lega Pro, segnando anche un gol. Nell’Asti 110 presenze, l’ultima stagione divisa tra tre piazze di D, i Galletti, il Fossano e il Vado. Altro acquisto in casa Alessandria è Morganti: Acquese, classe 2005, è cresciuto in Bianconero. già nei due anni da esordiente e poi fino all’Under 15. Quando è passato all’Acqui la sua evoluzione tattica. è stata evidente, con l’under 18 dei Bianchi vince il titolo regionale ed è vice- campione italiano. Promosso in prima squadra, nella stagione successiva alza il trofeo delle regioni, come capitano della selezione regionale. Nell’ultimo campionato ha giocato in prestito al Fossano, con la stessa formula arriva all’Alessandria.