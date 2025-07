Il mistero del Parco Castello di Novi, una vergogna firmata Simone Tedeschi e Teresa Mantero

Novi Ligure (AL) (Franco Traverso) – Abbiamo già ampiamente parlato di come l’amministrazione novese abbia letteralmente buttato al vento 3 milioni e mezzo di euro del Pnrr che avrebbero finalmente potuto riqualificare il polmone verde di Novi e renderlo accessibile a tutti. Invece s’è iniziato col piede sbagliato (per non dire altro che è meglio). 700.000 euro circa buttati in progetti inutili, alberi sani tagliati e colate di cemento… un vero disastro. La scorsa settimana però siamo arrivati alla follia pura: l’amministrazione ha annunciato una parziale riapertura al pubblico del parco. Sapete di cosa si tratta? È stata aperta semplicemente una riva sul lato di Via Oneto: una salita scoscesa inaccessibile per anziani, disabili e donne con bambini (nella foto a lato). La cosa peggiore di tutto ciò però è che questa riapertura sia costata ben 15.000 euro semplicemente per mettere qualche transenna, e che l’inaugurazione sia stata fatta dalla Presidente del Consiglio Comunale Teresa Mantero che alla faccia di chi non può si è fatta ritrarre con tanto di foto postate sui social (vedere a lato: ma quanti denti ha?) che è andata a correre in quel sentiero con le sue amiche… Speriamo che non ci torni perché negli ultimi giorni quel tratto è frequentato solamente da padroni di cani e si sta riempiendo di cacca. Intanto l’assessore responsabile di questo scempio, Simone Tedeschi (nella foto in alto, resta tra le quinte: lui è un tipo prudente.