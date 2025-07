Le pagine nere dell’Inquisizione: storie e vicende di masche e streghe

Piovera (Alessandria) Giulia Giraudo – È stato presentato giovedì sera al Castello di Piovera il libro di Pierluigi Serra, in un incontro promosso dal Lions Club – Lions Specialty Valli Cultura Filosofia. Una pagina nera della nostra storia, costellata da carneficine e torture nei confronti di quelle donne magiche, delle curatrici e delle masche finite sotto le catene dei tribunali d’Inquisizione. Vicende e fatti che hanno avuto come teatro le carceri sparse lungo tutto il territorio italiano, dalle isole fino ai maggiori centri dello stivale. Venerdì sera, nello splendido scenario del castello di Piovera, il giornalista e scrittore Pierluigi Serra ha raccontato – presentando il suo ultimo libro Maghe e streghe d’Italia- le vicende che hanno avuto come protagoniste donne di qualsiasi classe sociale, accomunate dalla loro capacità di curare con le erbe, guarire con i medicamenti naturali e dotate soprattutto di un grande intelletto. Donne scomode finite sotto il ferro dei torturatori e marchiate con il pesante sigillo di streghe. Nell’introdurre l’evento, organizzato dal Lions Club, Lions Specialty Valli Cultura Filosofia, la presidente Anna Maria Bello, ha sottolineato quanto oggi sia importante andare a scandagliare le pagine oscure della nostra storia legata alla caccia alle streghe, non solo per dare dignità e valore a coloro le quali morirono ingiustamente ma anche per non ricadere negli errori dell’ottusità e dei fanatismi. A far gli onori di casa, tra le antiche mura del castello di Piovera, sono stati gli stessi proprietari, i conti Niccolò e Alessandro Calvi di Bergolo, sottolineando quanto questo luogo storico sia impegnato nella promozione culturale del territorio. Oltre al presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi, e a numerosi sindaci, un ampio pubblico attento ha seguito con interesse e partecipazione l’esposizione dello scrittore e giornalista Serra (nella foto in alto) che si è più volte soffermato sull’importanza della ricerca storica e sul valore di fonti documentarie spesso tenute in scarsa considerazione. Ai grandi roghi che hanno caratterizzato anche il Nord dell’Italia, interessando vaste comunità tra le quali quelle dei Catari e dei Valdesi, aveva fatto seguito nel 1800 la distruzione sistematica dei registri inquisitoriali, cancellando per sempre le tracce di processi e interrogatori. Così, come è stato sottolineato, il lavoro di studio e di ricerca sulle fonti storiche ancora disponibili si rivela necessario per comprendere un passato tragico. Le tappe della grande caccia alle donne magiche, alle curatrici e detentrici di un sapere antico, sono state ripercorse dell’autore citando le vicende che hanno avuto come protagoniste maghe dai nomi celebri fino alle meno conosciute masche e janare, evidenziando una lunga tradizione di conoscenza che risale all’antichità. Pierluigi Serra, autore che ha una profonda conoscenza delle vicende legate alla stregoneria e alla magia, ha sottolineato come l’obiettivo dell’Inquisizione fosse quello di colpire principalmente la figura femminile, così scomoda e pericolosa perché detentrice di una conoscenza che metteva in discussione i dogmi della Chiesa. Prestando la propria opera in maniera gratuita, la maga e la strega, divenivano l’elemento disarticolante in una società governata dal potere religioso. Gli interventi del pubblico hanno concluso la serata, mettendo in risalto l’importanza della ricerca storica, una ricerca che si muove tra archivi e documenti. L’autore, nel trattare l’argomento e oltre l’aspetto storico, ha messo in rilievo l’importanza della figura femminile e il suo ruolo spesso denigrato e dimenticato.