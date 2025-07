Speleologo estratto dalla grotta: ha un trauma cranico

Ormea (CN) – Si è concluso alle 12:45 l’intervento di soccorso speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico all’Abisso Paperino sulla Colla Termini, nel comune cuneese di Ormea, dove uno speleologo era rimasto ferito dalla caduta di un masso. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12 di domenica, circa mezz’ora dopo l’ingresso del gruppo di speleologi in grotta. La vittima si trovava alla base di un pozzo, a circa 40 metri di profondità, quando è stato colpito da una roccia staccatasi dall’alto. Nel primo pomeriggio, i tecnici del Cnsas hanno raggiunto l’ingresso della cavità, a quota 1.870 metri, ed effettuato l’accesso in grotta alle 16. L’estrazione del ferito ha richiesto complesse operazioni di disostruzione in più tratti del percorso sotterraneo. I tecnici del Cnsas hanno impiegato microcariche esplosive per allargare tre strettoie che rendevano impossibile il passaggio dell’infortunato. Per superare questi tratti, il ferito è stato immobilizzato con un dispositivo KED, che consente la protezione della colonna vertebrale in spazi molto ristretti. Nel punto dell’incidente era stata allestita una tenda riscaldata e condizionata, dove il ferito – che ha riportato un trauma cranico – è stato stabilizzato e monitorato da due sanitari del Cnsas, entrambi specializzati in soccorso medicalizzato in ambiente ipogeo. Per tutto l’intervento è stato mantenuto il contatto con il campo base grazie a una linea telefonica via cavo. Il trasporto verso l’uscita ha richiesto il superamento di due pozzi verticali di circa 15 metri ciascuno, due meandri stretti e una strettoia complessa. Le operazioni si sono concluse in sicurezza grazie al lavoro coordinato di oltre 50 tecnici provenienti dalle delegazioni speleologiche del Cnsas di Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.Una volta fuori dalla grotta, lo speleologo è stato di nuovo visitato dai sanitari e trasferito in ospedale dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.