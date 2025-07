Uomo si togflie la vita di prima mattina gettandosi sotto un treno

Strambino (TO) – Un uomo s’è tolto la vita gettandosi sotto un treno in transito lungo sulla linea ferroviaria Chivasso-Aosta che è stata subito interrotta. L’incidente si è verificato intorno alle 6.30, poco dopo la stazione di Strambino in direzione Chivasso. I sanitari del 118 subito intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ivrea, gli Agenti di Polfer, il personale di Trenitalia e Rfi. Trenitalia ha allestito un servizio di bus sostitutivi tra Ivrea e Chivasso più un mezzo per trasportare i circa 30 passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio coinvolto nell’incidente.