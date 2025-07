Terzo Valico: l’opera che non si farà mai

Arquata Scrivia (AL) – La notizia è di questi giorni: il Terzo Valico non sarà finito nel 2027 come promesso dai politici e neppure nel 2030 come prevedono i tecnici. La spesa prevista è di 10 miliardi di cui 2,2 stanziati dal governo nell’ultimo anno, mentre i soldi del Pnrr sono stati in parte assegnati ad altre opere. I problemi nelle gallerie sono notevoli al punto che c’è ancora la testa di una delle due talpe meccaniche bloccata sul fronte di scavo. Si stanno predisponendo ancoraggi e getti di cemento in vista della rimozione poiché si deve evitare che, togliendo la fresa, il fronte crolli. Poi c’è il problema del gas (per forza, si scava dentro un vulcano, anche se nessuno lo dice o lo scrive) scoperto nel cantiere Val Lemme a Voltaggio. Staremo a vedere.