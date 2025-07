Il Ministero sblocca i fondi Pnrr grazie all’accordo con Egato 6

Alessandria – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso la prosecuzione dell’iter per il finanziamento del progetto di “riduzione perdite reti di distribuzione acquedotto, compresa digitalizzazione e monitoraggio”. L’operazione sarà in vigore dopo che le parti coinvolte (meno Novi, che non ha aderito ad Egato 6) sottoscriveranno ufficialmente la convenzione di gestione ormai decisa da tempo. Per Alessandria l’affidamento ad Amag Reti Idriche – ridenominata Sogeri dopo le modifiche statuarie necessarie – in accordo con Egato (Ente di governo dell’ambito territoriale) punta al rapido sblocco dei finanziamenti. Ora manca solo la sottoscrizione della convenzione di gestione e poi ci sarà il riconoscimento fondi Pnrr con cui gli impianti idrici potranno essere ammodernati. Nei prossimi mesi sarà fondamentale continuare il lavoro per proseguire verso la strutturazione del nuovo gestore unico.