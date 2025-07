La splendida forma del Consigliere Capuzzo Lamberti

Valenza (AL) – Pare che la “Città dell’Oro” sia diventata anche la “Città del Benessere” (“Che s’ha da fa’ pe’ campa’!), tanto che il consigliere e Vice Presidente del Consiglio comunale Guido Capuzzo Lamperti sia stato avvistato al piano nobile di palazzo Pellizzari in abbigliamento da palestra (calzoncini maglietta e asciugamano in fibra) durante un incontro di alto profilo istituzionale con cariche dello stato ed ambasciatori internazionali. Pare che il Consigliere “Sportivo” Capuzzo Lamperti sia talmente attento alla sua forma fisica che si dice abbia preferito non presenziare a quello che è stato l’evento istituzionale più importante di quest’anno oltre che essere un’opportunità di sviluppo di business per Valenza (l’ennesima promessa), nonostante egli sia sempre attento e non perda occasione nel ribadire il suo ruolo istituzionale. Ricordiamoci che fra un anno ci saranno le elezioni comunali e il buon consigliere, ormai fuori rosa, si allena da solo. Per cui la domanda è: “Troverà il nostro campione una squadra che lo possa tesserare”?