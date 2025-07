Ucciso a coltellate poi dato alle fiamme un uomo di 60 anni

Sesto San Giovanni (Ansa) – Si sta delineando quanto accaduto la notte scorsa in un appartamento di via Fogagnolo a Sesto San Giovanni, nel Milanese, dove è scoppiato un incendio e dove poi è stato trovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo. Per chi indaga, è stato ucciso. La vittima, secondo quanto si è appreso, è un 60enne straniero, e non il 20enne che ha in uso l’appartamento che è stato rintracciato e si trova lontano in vacanza. Le indagini della Squadra Mobile di Milano, coordinate dalla Procura di Monza, si stanno ora concentrando sul perchè l’uomo si trovava in un appartamento non suo. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stato ammazzato con numerose coltellate e poi ci sarebbe stato un tentativo di bruciarne il corpo partendo dal viso. A dare l’allarme, dopo aver sentito un forte odore di fumo provenire dall’appartamento, sono stati i vicini.