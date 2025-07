L’Acqua è un bene che ci regala la natura e non ci costa niente: perchè pagarla?

Alessandria – Triangolazione Laguzzi – Abonante – Perocchio (nella foto) a difesa di un bene comune e dei fondi Pnrr.

Abbiamo assistito negli ultimi giorni ad un bell’esempio di convergenza, oltre gli schemi tradizionali della politica, in difesa dell’acqua pubblica.

Le dichiarazioni quasi congiunte del presidente Perocchio di Egato6 ( Lega) e del sindaco di Alessandria Abonante (PD) per una volta ci fanno ben sperare.

Come tutti noi sappiamo l’acqua è un bene gratuito, superiore e indispensabile. Un bene che cade dal cielo gratis e deve essere pubblico.

L’intricatissima questione Egato6 riguardante le concessioni idriche per salvare ben 17 milioni di Pnrr che ricadono sulle infrastrutture idriche dei cittadini, ha svoltato positivamente.

Dopo tanti scontri e litigi finalmente un buon epilogo della situazione, Amag Reti Idriche può tirare un sospiro di sollievo … alla faccia dei detrattori che osservano dalla barca a vela (comprata con soldi pubblici ) sulle rive di Capalbio.