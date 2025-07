Valenza: botte da orbi in consiglio comunale, e arrivano i Carabinieri

Valenza (AL) – Grande serata mercoledì sera durante il consiglio comunale di Valenza dove è andato in scena uno show. Inno di Mameli e si parte: il primo atto spetta allo “sportivo” Capuzzo, per l’occasione incravattato che, dopo l’allenamento dei giorni scorsi, con un balzo s’è spostato dai banchi della maggioranza ai più confortevoli scranni dell’opposizione, per poi dichiarare di essere stato colpito da un consigliere della maggioranza, il tutto sotto le telecamere lasciando gli spettatori trepidanti in attesa degli sviluppi nelle prossime puntate. Non è finita, in quanto l’Assessore al Bilancio Luca Merlino (nella foto), sfidando apertamente il Sindaco nel chiedere contro di lui la fiducia sulla sua persona, supportato dallo scrosciante applauso del Capuzzo e dei suoi nuovi (o forse vecchi) amici della minoranza, generava qualche imbarazzo.

Ma ecco il colpo di scena: l’assessore è sfiduciato dal consiglio. Ironia ha voluto che l’assessore Merlino sia andato Ko proprio sulla proposta di un consigliere di minoranza – tale luca ballerini – dimostrando un’intesa perfetta, come se si conoscessero da anni. Non è finita perché dopo la bocciatura l’assessore si alza e se ne va, e lì, come nei migliori finali in crescendo, scatta il “Walzer dello scranno “con un tripudio di presidenti che si siedono e si alzano e vanno e vengono fino alla chiusura forzata del consiglio.

Se non sapete cosa fare e volete divertirvi andate ad assistere al consiglio comunale di Valenza: spettacolo garantito e spesa zero.