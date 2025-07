Auto contromano in autostrada: 4 morti e una giovane ferita gravissima

Novara – Poco prima di mezzogiorno lungo sull’A4 Torino-Milano, al chilometro 103+400 direzione Milano tra Novara Est e Marcallo Mesero, si è verificato un Tragico incidente tra due auto: quattro persone sono morte e una quinta, una donna, è stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale di Niguarda. A causare lo schianto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato proprio l’uomo di 70 anni che ha imboccato contromano l’autostrada al volante della sua auto scontrandosi frontalmente con un altro veicolo. Dopo lo schianto, nei pressi della diramazione che porta all’aeroporto di Malpensa, è immediatamente intervenuto il 118 di Novara. Presente anche la Polizia Stradale di Novara Est, competente su quel tratto di autostrada, al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente. Il tratto autostradale è stato chiuso. Il blocco, necessario per consentire i soccorsi e i rilievi, ha provocato chilometri di code.